Tengah Pandemi Covid-19 Sejoli Nekat Ciuman, Begini Reaksi Hotman Paris

BANJARMASINPOST.CO.ID – Hotman Paris Hutapea unggah momen sepasang sejoli berciuman di sebuah taman.

Hotman Paris mengungkapkan kedua sejoli didata aparat Pemerintah Singapura karena tidak menjaga jarak selama masa social distancing.

"Mau kissing (berciuman) jgn di singapore. I kiss you.. you kiss me. Now kiss $600 good bye," isi caption dalam potret yang diunggah Hotman Paris.

Keduanya pun didenda sebesar 600 US Dollar atau setara Rp 3,2 juta per orang.

Dikutip dari Kompas.com, Sejoli di Singapura didenda Rp 3,2 juta setelah mereka berciuman di tempat umum, di tengah aturan social distancing untuk mencegah Covid-19.

Polisi menciduk pasangan itu di Upper Boon Keng Road, dan masing-masing dijatuhi denda 300 dollar Singapura (Rp 3,2 juta) Selasa (14/4/2020).

Hotman bermaksud untuk mengingatkan imbauan serta sikap untuk tetap menjaga jarak dalam upaya mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Hotman ketegasan pemerintah Singapura memberikan denda kepada sepasang sejoli yang tertangkap basah berciuman di sebuah taman.

Hal tersebut disampaikan Hotman Paris lewat akun instagramnya @hotmanparisofficial; pada Sabtu (18/4/2020) pagi.

Pada postingannya, Hotman Paris mengunggah sebuah kolase berisi dua buah tangkapan layar rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) di Singapura.