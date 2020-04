VIDEO Drama The World of the Married, Kisah Istri Sah Vs Pelakor yang Sedang Hits

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea tersebut berjudul The World of the Married yang dibintangi oleh Kim Hee Ae, Park Hae Joon, dan Han So Hee.

Joo Hyun merupakan penulis naskah Drama Korea A World of Married Couple.

Dimulai akhir Maret silam, JTBC menayangkan drama Korea terbarunya berjudul A World of Married Couple atau The World of the Married.

A World of Married Couple tayang di JTBC untuk mengisi slot drama Korea pada hari Jumat - Sabtu.

Drama Korea ini memiliki total 16 episode.

The World of the Married menceritakan tentang kehidupan rumah tangga seorang dokter dan direktur rumah produksi.

Namun, setelah beberapa tahun berjalan, rumah tangga keduanya dirusak oleh orang ketiga yakni seorang pelakor.

Diam-diam, suami sang dokter menjalin hubungan dengan wanita muda. Drama ini diperankan oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

Kim Hee Ae memainkan tokoh dokter bernama Ji Sun Woo. Sementara Park Hae Joon berperan sebagai direktur rumah produksi bernama Lee Tae Oh.