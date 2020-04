Kabar Duka dari Angel Karamoy, Ayahnya Meninggal Dunia, Kezia Karamoy Ucap Ini

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari keluarga model cantik Kezia Karamoy yang merupakan adik kandung aktris Angel Karamoy.

Minggu (19/4/2020), ayahanda dari Angel Karamoy dan Kezia karamoy ini diketahui meninggal dunia.

Hal ini dikabarkan Angel Karamoy melalui instastorynya.

'Selamat jalan Daddy. Daddy sekarang udah seneng bersama Bapa di Surga," tulisnya.

Kabar tersebut juga terungkap lewat postingan Kezia di laman media sosial miliknya.

Kezia mengumumkan berita duka ini pertama kali lewat postingan di Instagram Story-nya, itskeziakaramoy.

"Selamat jalan daddy. Maafin Kezia daddy. I love you so much. Daddy pasti udah sama Tuhan Yesus," tulisnya lengkap dengan emoji hati dan menangis.

Tak lama setelahnya, model 27 tahun ini kembali menyampaikan kabar duka lewat postingan di feed Instagramnya.