Potret Lawas Maia Estianty Saat Pacaran Muncul, Istri Irwan Mussry Disentil Soal Momongan

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini, Maia Estianty kembali memposting keharmonisan bersama Irwan Musry.

Postingan itu menunjukkan Maia Estianty bahagia menjalani pernikahannya bersama Irwan Musry.

Sering melihat kemesraan dan keharmonisan rumah tangga Maia Estianty dan Irwan Mussry di media sosial, rupanya ada seorang warganet penasaran.

Warganet bertanya apakah Maia ingin memiliki momongan dengan Irwan Musry. "Ayo mbak Maia punya si kecil lagi kapan," tulis pengguna @amidah.amidah129.

Maia mengaku ingin menikmati masa-masa tua bersama suaminya. "Hehehe sudah sama-sama tua, nikmatin masa tua aja bareng," balas Maia.

Ternyata, Maia sengaja untuk tidak mengunggah foto kebersamaan dengan suaminya pada masa pacaran.

"Mengenang masa pacaran dengan mantan pacar Irwan Musry (my best husband in the world)," tulis Maia dalam akun Instagram-nya dikutip Kompas.com, Sabtu (18/4/2020).

"MaasyaaAllah 4 tahun lalu. Dulu, masa pacaran, foto-foto enggak pernah di upload, biar pas nikah adalah kejutan," tulisnya.

Maia Estianty dan Irwan Musry resmi menikah pada 29 Oktober 2018.

Pernikahannya digelar secara sederhana di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.