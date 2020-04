Sedih dengan Kondisi India Saat Ini, Raja Bollywood Shah Rukh Khan Sampaikan Pesan Menyentuh

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Konser virtual One World" Together At Home telah sukses digelar. Sejumlah bintang Bollywood turut ambil bagian, seperti King of Bollywood atau Raja Bollywood, Shah Rukh Khan.

Bollywood Shah Rukh Khan menjadi salah satu artis yang turut mengisi konser virtual bertajuk One World: Together At Home.

Lewat video yang telah direkam sebelumnya, Shah Rukh Khan menyampaikan pesan menyentuh. Dia mengatakan bahwa India saat ini menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah mereka.

Untuk memerangi Covid-19, Shah Rukh Khan bekerja sama untuk menyediakan alat pelindung, makanan untuk pasien di rumah sakit.

"Tapi untuk mengalahkan pandemi global ini dunia harus bersatu," kata Shah Rukh Khan dalam video live streaming One World: Together At Home, dikutip Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Shah Rukh Khan juga meminta semua orang untuk mengambil tindakan. Pasalnya, banyak orang yang memerlukan bantuan di daerah yang paling terdampak dan belum tersentuh. "Aku mencintaimu, tetaplah kuat," ucap Shah Rukh Khan.

Sementara itu, aktris Bollywood Priyanka Chopra dalam videonya lebih menekankan pada pentingnya untuk menerapkan social distancing dan kebersihan diri di tengah pandemi Covid-19.

One World: Together At Home adalah konser virtual yang diinisiasi oleh Lady Gaga dan menggandeng banyak selebritas dan tokoh dunia. Baca juga: Lagu Pray Tutup Konser One World: Together At Home dengan Haru

Melalui konser ini, Lady Gaga menekankan bukan sedang menggalang dana. Sebaliknya, Lady Gaga katakan bahwa One World: Together At Home adalah ajakan bagi semua orang untuk tetap di rumah.