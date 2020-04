Taemin SuperM Jadi Tertawaan Warganet, Gara-gara Memasak Saat Konser Virtual One World

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Grup SuperM asal Korea menjadi salah satu penampil untuk konser virtual One World dengan apik. Namun dari penampilan mereka, aksi salah satu member, Taemin yang digambarkan sibuk memasak justru menjadi perhatian.

Dalam konser amal untuk memberikan dukungan bagi garda terdepan pengendali Covid-19 itu, penggemar SHINee, diperlihatkan aktivitas para personel selama streaming. Namun aksi Taemin saat streaming di konser virtual tersebut mengundang tawa.

Diketahui dalam video tersebut masing-masing anggota Super M terlihat dengan kegiatan mereka masing-masing dari tempat berbeda.

Seperti Mark yang terlihat mewarnai, Kai bermain game, Taemin memasak, Lucas sedang olahraga, Taeyong menggambar.

Aktivitas Taemin yang memasak itulah yang langsung mengundang gelak tawa warganet lantaran Taemin sama sekali tidak bisa memasak. "Kenapa kamu biarkan Taemin memasak ketika dia sebenarnya bermain game saat saudara-saudaranya di SHINee sedang memasak," tulis warganet.

Bahkan mata jeli warganet berhasil menemukan adegan lucu ketika Taemin salah menuangkan garam bukan di atas piring. Padahal, jelas dia sedang melihat piring di depannya.

"Taemin pura-pura tahu cara memasak dan Mark serta Taeyong pura-pura tidak tinggal di satu gedung yang sama, mereka berhak mendapat Academy Awards," tulis warganet lainnya.

Konser virtual yang disiarkan dari masing-masing rumah selebritas ini tidak bertujuan menggalang dana. Tetapi, memberikan dukungan pada semua pihak yang berada di garda depan penanganan wabah virus corona.

Terutama, para petugas kesehatan yang memberikan dirinya secara sukarela mengobati para pasien Covid-19. Dalam konser One World: Together At Home, SuperM diketahui membawakan lagu berjudul "With You".