Tak Suka Digantung Cerita, Dian Sastro Sebut Tak Mau Menonton Drama Korea Seperti Ini

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di masa karantina akibat pandemi Covid-19, menikmati hiburan dengan menonton drama korea menjadi pilihan sebagian orang. Bahkan artis ternama tanah air, Dian Sastrowardoyo, juga hobi menonton drama korea saat memiliki waktu luang.

Namun bintang film Ada Apa dengan Cinta itu memiliki kebiasaan saat menonton drama Korea. Beralasan tidak mau digantung cerita, dia selalu menghindari drama korea yang belum tamat atau masih berjalan ceritanya.

Beberapa drama yang sudah tamat ia tonton adalah Fight for My Way dan Reply 1988. Saking jatuh cinta pada Fight for My Way, Dian sampai meminta Gritte Agatha untuk ikut menonton drama tersebut.

"Yang aku suka banget Fight for My Way, kamu nonton please," kata Dian dikutip Kompas.com, Minggu (19/4/2020) dari Live Stream Fest 2020 Vol.2 #GritteBukaPraktek.

Bukan hanya terpikat dengan drama yang dibintangi Park Seo Joon dan Kim Ji Won itu saja, karena ternyata Dian Sastro juga dibuat kagum dengan serial Reply 1988.

"Reply 1988 gila aku banget. Inget zaman aku SD main di komplek, gue langsung terinspirasi kalau bikin serial harus kayak gini," kata Dian dengan antusias.

Meskipun menyukai drama Korea untuk mengisi waktu, Dian mengaku enggan menonton drama yang masih berjalan atau belum tamat. Alasannya sederhana.

"Aku tuh orangnya butuh kejelasan, aku harus menemukan finalnya kayak apa. Aku enggak bisa digantungin," kata Dian sambil tersenyum.

Tak hanya drama Korea, ternyata dalam hal buku hal itu juga berlaku bagi Dian. Oleh sebab itu Dian biasanya akan berfokus pada satu hal di satu waktu, menonton drama hingga tamat atau membaca buku sampai selesai.