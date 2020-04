Viktor Axelsen & Lin Dan Komentari Rencana BWF Ubah Format Pertandingan

Editor : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Badminton dunia tengah mengalami penundaan karena pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Bahkan Jadwal Olimpiade 2020 dan Piala Thomas & Uber 2020 pun harus ditunda.

Di tengah hal tersebut, muncul kabar Badminton World Federation (BWF) belum menyerah untuk mengubah format skor pertandingan badminton saat ini.

BWF berniat mengubah format dari 21x3 gim (best of three) menjadi 11x5 gim (best of five).

Namun, sejumlah pemain top menentang format perubahan skor baru ini.

Tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen, mengatakan bahwa format 11x5 akan menguras fisik pemain karena seorang pemain tidak harus kuat secara fisik untuk memenangkan pertandingan.

"Format ini akan terasa membosankan. Saya menikmati dan berkembang dari segi fisik selama pertandingan," kata Axelsen yang dikutip dari The Star melalui Bolasport.com.

Tunggal putra asal China, Lin Dan, pada 2014 juga menyatakan ketidaksukaannya dengan wacana perubahan skor.

"Saya tidak suka itu. Saya tidak berpikir membuat perubahan seperti ini baik untuk permainan. Tidak ada yang salah dengan sistem saat ini."

Mayoritas negara anggota BWF pun menolak perubahan sistem skor tesebut pada BWF Annual General Meeting (AGM) yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 19 Mei 2018.