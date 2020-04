Fakta Kim Hee Ae Pemeran Dokter Ji Sun Woo Di Drama The World Of The Married Yang Misterius

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kim Hee Ae sukses memerankan karakter sebagai dokter Ji Sun Woo di drama Korea The World of The Married.

Pemeran istri tersakiti karena karena suami Kim Hee Ae direbut wanita lain, banyak penggemar wanita jadi simpati padanya.

Sosok peran Kim Hee Ae tergambar sebagai karakter Ji Sun Woo yang tangguh.

Ketika dia menyadari teman-teman bahkan suaminya menikam dia dari belakang, Ji Sun Woo masih tetap bisa bertahan untuk menyembunyikan perasaan di tengah kebingungan atas situasi yang dihadapi.

Diketahui, dalam drama ini teman-teman Ji Sun Woo membantu suaminya, Lee Tae Oh untuk menyembunyikan perselingkuhan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dengan Yeo Da Kyung ( Han So Hee).

• Ini Efek Racun Drama Korea The World of The Married, Berikut 5 Fakta Han So Hee

• Ini Sifat Asli Han So Hee, Spesialis Pelakor di The World of the Married

• Sinopsis Episode 8 The World of The Married, Sun Wo Berdarah-darah Dihajar Peneror

Membalas perselingkuhan dengan elegan Mungkin banyak wanita harus belajar dari karakter Ji Sun Woo, meskipun itu sulit tentu saja.

Di tengah rasa patah hati dan kecewa karena ditikam dari belakang dengan pengkhianatan, Ji Sun Woo masih mampu menyusun rencana untuk membalas ketidaksetiaan sang suami.

Mulai dari merencanakan perceraian dengan matang agar bisa mempertahankan anak serta rumah, hingga ketika dia membuka rahasia perselingkuhan suaminya di depan kedua orang tua Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Tak perlu dengan kekerasan atau adegan saling jambak, Ji Sun Woo mampu membalas dengan caranya yang pintar.

Bijaksana Meskipun sakit hati saat tahu selingkuhan suaminya sedang hamil, Ji Sun Woo tak termakan bujukan temannya yang seorang dokter kandungan untuk membantu Yeo Da Kyung menggugurkan bayi dalam kandungan Da Kyung.