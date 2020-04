Ini Efek Racun Drama Korea The World of The Married, Berikut 5 Fakta Han So Hee

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The World of The Married makin geregetan. Jadi perbincangan dan kerap trending topik di Twitter.

Pada episode kembalinya Lee Tae Oh (Park Hae-joon) bersama Yeo Da Kyung (Han So Hee) bersama putri mereka ke kota Gosan membuat Sun Woo (Kim Hee-ae) semakin tersakiti.

Mengapa? Banyak warganet yang mengaku tak kuat menyaksikan kemalangan yang dirasakan oleh si tokoh utama, Sun Woo.

Adapula yang mengaku jadi curiga dengan pasangan setelah menonton drama bertema perselingkuhan ini.

Lalu bagaimana caranya, agar drama ini tak menjadi toxic atau meracuni pikiran kita yang menontonnya?

• Drakor The World of Married Viral, IG Han So Hee & Kim Hee Ae Jadi Sasaran Netizen Indonesia

Psikolog Keluarga dan Pernikahan, Nadya Pramesrani M. Psi, mengatakan, drama ini menjadi toxic ketika kisahnya berdampak negatif dalam perasaan, pikiran dan perilaku kita.

Nadya mengatakan, drama yang mengkisahkan tentang perselingkuhan ini seharusnya justru bisa menjadi bahan evaluasi dalam hubungan dengan pasangan.

Kita juga harus menyikapi drama perselingkuhan sebagai pembelajaran.

“Itu kemampuan manusia untuk belajar melalui pengalaman orang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan hal positif atau menghindari konsekuensi negatif dari pengalaman itu,” ungkapnya.

Untuk itu, ada baiknya kisah perselingkuhan ini kita jadikan sebagai sarana untuk bertumbuh. “Jadi supaya tidak jadi toxic kita bisa jadikan itu ruang tumbuh, instead of jadikan itu sebagai bom waktu atau duri,” katanya.