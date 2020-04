VIDEO Mantan Kades di HSS Divonis 4 Tahun Penjara, Dalangi Pungli

Editor : Hari Widodo



BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mantan Kepala Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Alimubarak divonis Majelis hakim PN Tipikor Banjarmasin yang dipimpin M Yusuf Pranowo empat tahun penjara, Senin (20/4) siang.

Selain divonis empat tahun penjara, terdakwa juga dijatuhi membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan jika tak dibayar maka dikenai kurungan tiga bulan penjara.

Menurut majelis terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang didakwakan jaksa.

Atas vonis ini terdakwa ketika ditanya majelis hakim dan penasehat hukumnya menyatakan menerima vonis tersebut.

Sementara jaksa penuntut umum (JPU) sekaligus Kasi Pidsus Kejari HSS Raj Boby mengatakan akan pikir-pikir apakah banding atau tidak.

Vonis dijatuhkan majelis hakim ini tergolong cukup rendah dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa delapan tahun penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp500 juta , subsider enam bulan kurungan penjara.

Dan barang bukti uang dirampas oleh negara. Sebelumnya oleh jaksa waktu itu terdakwa didakwa telah melanggar pasal berlapis yakni pasal 2, 3, dan 12 huruf e UU RI No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Raj Boby terdakwa telah melakukan pungutan liar (pungli) pada angkutan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melintasi desa yang dipimpinnya.

Pungli dilakukan Alimubarak sejak September 2017.

Menurut Raj, pungutan dilakukan berdasarkan peraturan desa (perdes) yang dibuat terdakwa tanpa melibatkan pihak terkait termasuk kecamatan.

Pada pungutan yang dilakukan Alimubarak dibantu beberapa anak buahnya di lapangan. Hasil pungutan setiap harinya berpariasi.

Uang hasil pungutan disetor langsung ke Alimubarak. Dan oleh Alimubarak hanya dicatat dalam buku catatan pribadi.

Hal ini mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 602.694.000. (banjarmasinpost.co.id/Irfani Rahman)