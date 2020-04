BERLANGSUNG! Live Streaming Arsenal vs Watford di TV Online Mola TV Liga Inggris Virtual

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming Mola TV antara Arsenal vs Watford di Premier League Virtual (ePremier League) Invitational Tournament.

Video Streaming MolaTV menyajikan Siaran Langsung Arsenal vs Watford di ajang ePremier League Invitational Tournament, Selasa (21/4/2020) pukul 19.15 WIB.

Kompetisi ePremier League 2020 dihelat pada tanggal 21-25 April. 20 tim Premier League berpartisipasi dan masing-masing mengirimkan satu wakil.

Kompetisi ePremier League 2020 dihelat pada tanggal 21-25 April. 20 tim Premier League berpartisipasi dan masing-masing mengirimkan satu wakil.

Menariknya Manchester United dan Arsenal memutuskan untuk tidak mengirim pemain mereka sebagai wakil. Josh Franceschi akan mewakili Arsenal dan di kubu Manchester United ada Tom Grennan.

Franceschi merupakan vokalis dari band rock alternatif, You Me at Six. Sementara itu, Tom Grennan adalah penyanyi yang sudah menelurkan satu album berjudul Lighting Matches di tahun 2018.

Akan ada empat pertandingan di putaran pertama. Masing-masing mempertemukan John McGinn (Aston Villa) vs Neal Maupay (Brighton) di pot 1A, Josh Franceschi (Arsenal) vs Nathaniel Chalobah (Watford) pada pot 1B, Dwight McNeil (BUR) v Ryan Fredericks (West Ham) di pot 1C, serta Philip Billing (Bournemouth) v Angus Gunn (Southampton) pada pot 1D.

Selain untuk memenuhi hasrat pecinta sepak bola, turnamen yang berlangsung hingga 25 April 2020 ini juga ditujukan untuk membantu memerangi COVID-19.

Hadiah turnamen akan disumbangkan ke National Health Service (NHS) yang menangani langsung pasien terinveksi virus corona.