Live Mola TV! Jadwal Live Streaming Arsenal vs Watford di Liga Inggris Virtual ePremier League

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Mola TV Arsenal vs Watford di Premier League Virtual (ePremier League) Invitational Tournament yang tersaji malam ini.

Video Live Streaming MolaTV menyajikan Siaran Langsung Arsenal vs Watford di ajang ePremier League Invitational Tournament, Selasa (21/4/2020) pukul 19.15 WIB.

Link Live Streaming Arsenal vs Watford di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan aplikasi Mola TV, download Aplikasi Mola TV di Appstore atau Playstore untuk bisa menonton pertandingan ini secara gratis, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Kompetisi Premier League virtual akhirnya resmi digelar! Para pemain akan melepas dahaga pecinta liga Inggris dengan mengikuti ajang ePremier League, yakni panggung beradu kebolehan dalam turnamen gim FIFA 20.

Akan ada empat pertandingan di putaran pertama. Masing-masing mempertemukan John McGinn (Aston Villa) vs Neal Maupay (Brighton) di pot 1A, Josh Franceschi (Arsenal) vs Nathaniel Chalobah (Watford) pada pot 1B, Dwight McNeil (BUR) v Ryan Fredericks (West Ham) di pot 1C, serta Philip Billing (Bournemouth) v Angus Gunn (Southampton) pada pot 1D.

Selain untuk memenuhi hasrat pecinta sepak bola, turnamen yang berlangsung hingga 25 April 2020 ini juga ditujukan untuk membantu memerangi COVID-19.

Hadiah turnamen akan disumbangkan ke National Health Service (NHS) yang menangani langsung pasien terinveksi virus corona.

Di partai pembuka, terdapat delapan peserta yang akan saling beradu ketangkasan bermain gim sepak bola FIFA 20.

Gelandang Aston Villa, John McGinn, bersiap menghadapi determinasi penyerang Brighton & Hove Albion, Neal Maupay.

Sementara itu, skuad Arsenal yang diwakili Vokalis You Me at Six, Josh Franceschi, tak gentar menjajal ketangguhan Gelandang Watford, Nathaniel Chalobah.