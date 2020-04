Ocean of Silence Bakal Jadi Proyek Gong Yoo Selanjutnya, Begini Penjelasan Agensi

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gong Yoo memberikan sinyal segera kembali ke panggung serial drama. Aktor yang sukses berperan sebagai iblis di drakor Goblin itu dikabarkan akan terlibat dalam drama Netflix berjudul Ocean of Silence atau The Sea of Silence.

Soop Entertainment selaku agensi yang menaungi Gong Yoo mengungkapkan bahwa sang aktor sedang mempertimbangkan untuk comeback drama setelah hampir tiga tahun tidak berkecimpung di dunia drama.

"Memang benar Gong Yoo sedang mempertimbangkan tampil di Ocean of Silence. Namun, belum di konfirmasi," ungkap agensi Gong Yoo dilansir dari Sports Seoul, Selasa (21/4/2020).

Jika ia menerima tawaran tersebut, Gong Yoo akan beradu akting dengan Bae Doona yang juga dikabarkan akan membintangi drama yang diproduksi oleh aktor kenamaan Jung Woo Sung tersebut.

Drama Ocean of Silence atau The Sea of Silence menceritakan tentang masa depan bumi yang sekarat akibat kehabisan sumber daya terpentingnya salah satunya air.

Di masa mendatang dunia akan kekurangan air dan makanan. Untuk itu, badan antariksa pergi ke bulan untuk mengambil beberapa sampel misterius untuk dianalisis.

Di sini Gong Yoo akan berperan sebagai seorang anggota dari badan antariksa yang membawa timnya bernama Yunjae menyelesaikan misi.

Poster Gong Yoo dan Jung Yu Mi di film Kim Ji Young: Born 1982. (www.tribunnewswiki.com)

Yunjae digambarkan sebagai sosok pemimpin yang cerdas, pekerja keras dan penuh karisma. Ocean of Silence rencananya memiliki delapan episode dan akan memulai syuting pada bulan Agustus mendatang.

Sementara itu, Gong Yoo sendiri kembali menyukseskan film terbarunya yang berjudul Kim Ji-young, Born 1982.

Film asal negeri Gingseng ini diadaptasi dari novel dengan nama sama, ‘82nyeonsaeng Kimjiyoung’ karya Cho Nam Ju (terbit Oktober 2016), sama seperti bukunya.