The World of The Married Sukses Aduk Emosi Penonton, Ternyata Begini Karakter Pemain Utamanya

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID -Drama Korea The World of The Married sukses mengaduk-aduk emosi penonton. Semua itu berkat akting ciamik dua pemeran utama wanita, Kim Hee Ae yang memerankan istri sah dan Han So Hee yang memerankan pelakor alias perempuan pengambil suami orang.

Sebenarnya bagaimana sih, karakter dua wanita ini dalam cerita tersebut? Berikut ini ulasan singkat yang membedah karakter kedua tokoh, ditambah karakter pria yang menjadi sentral cerita intrik dalam keluarga ini.

Seperti diketahui drama Korea The World of The Married saat ini menjadi salah satu drakor yang paling banyak dibicarakan. Ada tiga tokoh sentral dalam cerita ini yakni Dokter Ji Sun Woo sebagai istri sah yang diperankan Kim Hee Ae, lalu ada Yeo Da Kyung, pelakor cantik yang diperankan Han So Hee. Selanjutnya Lee Tae Oh, sosok suami selingkuh yang diperankan oleh Park Hae Joon.

Dokter Ji Sun Woo

Digambarkan sebagai wanita karier yang sukses, baik dalam pekerjaan ataupun rumah tangga. Kehidupan yang baik-baik saja tak disadarinya ternyata hanya sebuah topeng.

Diperankan oleh Kim Hee Ae, karakter wanita yang menjadi korban perselingkuhan dimainkan dengan apik oleh artis senior Korea Selatan itu.

Kesan misterius, tangguh, dan elegan bisa bercampur menjadi satu dalam sosok dokter Ji Sun Woo yang diperankannya. Tengok saja dari beberapa adegan Kim Hee Ae yang memperlihatkan ketangguhannya sebagai wanita, meskipun hatinya rapuh dan terkoyak karena telah dikhianati pria yang sangat dicintai.

Di episode pertama, Ji Sun Woo sudah membawa gunting seakan hendak menusuk suaminya, tapi ternyata itu hanya dalam angannya. Atau ketika dia menemukan fakta selingkuhan suaminya sedang berbadan dua, dan dia memilih untuk memberitahu suaminya lewat temannya.

Dokter Ji Sun Wo di The World of The Married (jtbc)

Yeo Da Kyung