Barito Putera Ulang Tahun, Eks Pemain Juventus Ini Unggah Video Ikut Ucapkan Selamat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Eks pemain Juventus, Douglas Packer, memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk mantan timnya saat berlaga di Liga 1 Indonesia, PS Barito Putera, melalui unggahan media sosial.

Barito Putera merayakan hari jadinya yang ke-32 tahun pada Selasa (21/3/2020).

Ternyata hari spesial untuk tim berjuluk Laskar Antasari tersebut tidak dilupakan oleh mantan pemain Juventus, Douglas Packer.

Pemain berusia 33 tahun itu menyampaikannya tepat pada hari dimana Barito Putera berulang tahun.

Ia memberikan ucapan selamat ulang kepada Barito Putera melalui unggahan media sosialnya.

"Selamat ulang tahun yang ke-32 ! Happy anniversary and thanks for those two years together whit the Barito family!," tulis Douglas Packer seperti dilansir oleh Banjarmasinpost.co.id dari postingan Instagram pribadinya.

Bukan hanya memberikan ucapan saja, Douglas Packer juga mengunggah foto ketika dirinya berseragam Barito Putera.

Ia juga mengunggah cuplikan video saat dirinya mencetak gol untuk Barito Putera.

Seperti diketahui, Eks pemain Juventus tersebut pernah membela Barito Putera.

Douglas Packer berseragam Laskar Antasari selama dua musim.

Pada waktu itu, ia memakai nomor punggung 80 dan 10 pada skuad Barito Putera asuhan pelatih Jacksen F Tiago.

Bahkan Douglas Packer merupakan pemain tertajam Barito Putera di 7 pekan pertama Liga Indonesia.

Ia mencatatkan rekornya tersebut pada musim Liga 1 2018 dengan mencetak 7 gol dalam 7 laga (Rasio 1 gol perlaga).

Pemain berkewarganegaraan Brasil dan Italia ini pun kini bergabung ke klub Brazil, Clube de Remo.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)