Berikut Nasib Kurs Rupiah di 5 Bank Rabu 22 April 2020

Editor : Didik Trio Marsidi





BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot kembali melemah. Berdasarkan data Bloomberg Rabu (22/04/2020) pada pukul 10.09 WIB, di pasar spot rupiah berada pada posisi Rp 15.539 per dollar AS.

Posisi ini melemah 0,46 persen (72 poin) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level Rp 15.468 per dollar AS.

Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada pada level Rp 15.567 per dollar AS. Posisi ini menguat dibandingkan hari sebelumnya yang berada pada level 15.643 per dollar AS.

Adapun kurs di bank-bank besar di Indonesia, seperti di Bank Central Asia (BCA), kurs jual dipatok pada Rp 15.694 per dollar AS. Kurs jual berarti pihak bank menjual dollar AS pada posisi ini.

Sementara untuk kurs beli BCA adalah Rp 15.606 per dollar AS. Kurs beli ini berarti bila Anda ingin menjual dollar AS maka pihak bank akan membelinya pada posisi ini. Berikut nilai tukar dollar AS hari ini di 5 bank:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Melemah, Berikut Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank ",