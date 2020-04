Pengakuan Han So Hee Dicaci Didunia Nyata Gara-gara Peran Pelakor di Drama The World of Married

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemeran Yeo Da Kyung si pelakor di drama Korea The World of Married, Han So Hee membuat pengakuan mengejutkan akan aktingnya tersebut.

Han So Hee rupanya mendapatkan cacian di dunia nyata karena aktingnya sebagai seorang perusak rumah tangga di drama terbarunya.

Seperti diketahui, nama Han So Hee semakin populer berkat karakter yang diperankannya sebagai wanita kedua dalam drama Korea The World of The Married.

Memerankan karakter jahat dalam sebuah drama, membuat Han So Hee banjir hujatan dari penonton yang kesal karena tingkahnya dalam drama.

"Saya telah menerima komentar jahat (untuk peran saya)," kata Han So Hee dalam sebuah wawancara dilansir dari KStarLive dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

"Bahkan orangtua teman-teman saya juga ikut mengritik saya," ujar Han So Hee melanjutkan.

Han So Hee juga menyadari bahwa perannya di drama The World of The Married telah membuatnya banyak dikutuk di kehidupan nyata.

Bicara tentang karakter yang diperankannya, Yeo Da Kyung di drama The World of The Married, Han So Hee menggambarkan bahwa Da Kyung sosok yang berkarakter kuat dan tidak mudah lupa.

"Syuting drama ini sudah dimulai tahun lalu. Saya juga terkejut setiap saya melihat diri saya dalam drama. Saya berkata pada diri saya sendiri, 'jadi dia terlihat seperti itu'," kata Han So Hee.

Diketahui sebelumnya, bahwa media sosial Han So Hee sempat juga diserbu warganet Indonesia yang merasa kesal dengan karakternya di drama The World of The Married.