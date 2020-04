Prekuel Film The Hunger Games Segera Digarap Setelah Suzanne Collins Selesaikan Ini

Editor : Didik Trio Marsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Perusahaan produksi Lionsgate menyatakan bahwa novel prekuel trilogi The Hunger Games yang ditulis oleh Suzanne Collins akan dijadikan film.

Pengumuman tersebut dibuat saat Collins hendak merilis novel terbarunya yang berjudul "The Ballad of Songbirds and Snake" pada 19 Mei nanti.

Novel yang mengambil latar semesta "Hunger Games" tersebut akan diubah menjadi film oleh tangan sutradara Francis Lawrence, penulis skenario Michael Arndt, dan produser Nina Jacobson.

Belum ada kabar tentang pemeran untuk prekuel The Hunger Games ini, yang mana dulu-dulunya diumumkan oleh Joe Drake, ketua Lionsgate Motion Picture Group.

"Novel baru Suzanne layak ditunggu. Novel ini menawarkan segala yang fans harapkan dan nantikan dari The Hunger Games sambil membuka jalan baru dan memperkenalkan kanvas karakter yang sama sekali baru," kata Drake.

Prekuel Hunger Games akan fokus pada Coriolanus Snow pada usia 18 tahun, sebelum ia menjadi Presiden Panem yang kejam.

Coriolanus muda berkarakter tampan dan menawan, dan meskipun keluarga Snow telah jatuh pada masa-masa sulit, dia melihat peluang untuk perubahan nasibnya ketika dia terpilih menjadi mentor untuk Hunger Games ke-10.

Hanya saja, kegembiraannya pupus ketika dia ditugaskan untuk membimbing gadis dari Distrik 12 yang miskin.

Perusahaan Lionsgate memulai debut pertamanya pada 2012 dari empat film blockbuster yang berdasarkan novel Hunger Games, yang dibintangi Jennifer Lawrence.

Bintang lemeran lainnya juga ada Liam Hemsworth, Woody Harrelson, dan Elizabeth Banks.

