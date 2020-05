55 Ucapan Selamat Ramadhan 1441 H, Kata Mutiara Selain Marhaban Ya Ramadhan 2020 via FB, IG & WA

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Marhaban Ya Ramadhan! Ramadhan 1441 di depan mata. Sambut Bulan Puasa dengan mengirimkan Ucapan Selamat Ramadhan 2020 melalui Facebook, Instagram, Whatsapp hingga Twitter.

Menyambut datangnya Ramadhan 2020 atau Ramadan 1441 H, tidak ada salahnya jika Anda mengirimkan ucapan. Ucapan Selamat Berpuasa Ramadhan 2020 dapat Anda kirimkan pada kerabat maupun keluarga melalui media sosial.

Bagi Anda yang bingung, ada 55 referensi untuk Ucapan Selamat Ramadan 1441 H termasuk Kata-kata Mutiara ucapan Permohonan Maaf. Juga ada dalam versi Bahasa Inggris.

• 75 Ucapan Selamat & Mohon Maaf Ramadhan 2020, Kirim ke Medsos Saat 1 Ramadhan 1441 H Ditetapkan

• Pengumuman Hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1441 H Dilaksanakan Hari Ini, Simak Link Kemenag

• Doa dan Amalan Sambut Ramadhan 1441 H yang Diperkirakan Jatuh pada 24 April 2020

Berikut referensinya dilansir Banjarmasinpost.co.id dari berbagai sumber:

1. "Cheer to Ramadhan 2020 and another chance for us to get it right."

(Selamat ramadhan 2020 dan semoga kesempatan lain, kita bisa mendapatkan hal yang benar).

2. "Counting days. Hope you enjoy this Holly Ramadhan. Have a joyous and blessing month, my dear friend!"

Menghitung hari demi hari, berharap Anda bahagia di bulan yang suci ini. Semoga kamu meraih keberkahan dan kebahagiaan, Sahabatku!

3. "Dear friend, I want for you with all my heart a happy ramadhan , I have the certainty that this month a love come into your life and you will have much happiness."

(Teman, aku berharap dengan sepenuh hati akan kebahagianmu di bulan yang suci ini, saya yakin di tahun ini cinta akan memenuhi hidupmu dan kamu akan mendapati banyak kebahagian).