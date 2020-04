Ardi Bakrie Dikado Rawon Buntut, Rayakan Ulang Tahun Sederhana Bersama Nia Ramadhani

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ardi Bakrie kini genap berusia 41 tahun. Di tengah pandemi corona, Ardi Bakrie tetap merayakan ulang tahun sederhana dan dapat kiriman hadiah dari para sahabat, salah satunya rawon buntut dari Rini Sutiyoso.

Sama seperti Nia Ramadhani yang merayakan hari ulang tahun secara sederhana, peringatan HUT Ardi Bakrie 22 April 2020 juga sangat sederhana. Bahkan sang istri memberikan kejutan sederhana pula, yakni kue ulang tahun berbentuk angka 41.

Pengusaha Ardi Bakrie, suami artis peran Nia Ramadhani, genap berusia 41 tahun pada 22 April 2020 kemarin. Sama seperti Nia Ramadhani yang berulang tahun enam hari lalu, Ardi Bakrie juga mendapat kejutan sederhana dari sang istri serta anak-anaknya.

Kendati begitu, Bos salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia itu juga mendapatkan kiriman hadiah dari para sahabatnya, antara lain dari Renny Sutiyoso yang mengirimkan rawon buntut.

Ardi Bakrie mendapat kiriman rawon buntut dari sahabatnya Rini Sutiyoso dan Dimas. (Instagram Ardi Bakrie)

Lalu ucapan selamat ulang tahun dari para sahabat dan teman artis melalui video seperti Vega Darwanti, bahkan presiden ILC, Karni Ilyas.

Sementara itu, Nia Ramadhani juga membagikan video perayaan ulang tahun sang suami di Instagram story miliknya. Berikut rangkumannya.

* Dapat kue berbentuk 41

Nia Ramadhani melakukan perayaan ulang tahun sang suami tercinta di kediamannya.

"Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Papa," ucap Nia Ramadhani dan anak-anaknya pada Ardi Bakrie.

Pemilik nama lengkap Anindra Ardiansyah Bakrie ini juga mendapatkan kue ulang tahun yang berbentuk angka 41.