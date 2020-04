Cut Syifa Tampil Feminim Disorot, Unggah Foto Selfie di Karantina Corona Hari ke-30

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cut syifa unggah foto selfie dirinya, Kamis (23/4/2020).

Momen ini tentu dinilai tidak seperti biasanya, terpantau di instagram.

Dari pantauan di instagram Cut Syifa, ia memang terbilang jarang mengunggah foto selfie.

Cut Syifa juga terlihat memakai riasan simple di wajah manisnya.

Rambutnya pun dibiarkan terurai panjang menambah kesan girly dalam penampilannya kali ini.

"Good lighting makes me do it #quarantine day30 :)) How’s your day?," tulis Cut Syifa pada unggahan fotonya itu.

Tidak heran jika Cut Syifa menuai pujian atas foto selfie yang diunggahnya di media sosial.

Tak hanya dari kalangan warganet, beberapa selebriti hingga kakak iparnya sendiri memuji kecantikan Cut Syifa.

Artis Cut Syifa termasuk salah satu selebriti yang jarang tampil memakai riasan di wajahnya.

Sesekali Cut Syifa hanya memakai riasan seadanya, meskipun hal ini tidak menutupi kecantikan alami yang dipunyai olehnya.