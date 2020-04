Heechul Super Junior Sebal dengan Yeo Da Kyung, Emosi Nonton The World of The Married

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea (Drakor) The World of The Married ternyata tidak hanya sukses mengaduk emosi penonton wanita, tapi juga pria. Bahkan anggota Super Junior, Kim Heechul ikut sebal dengan karakter Yeo Da Kyung, pelakor yang diperankan Han So Hee.

Sambil mempromosikan produk pencuci tangan, Kim Heechul masih sempat menulis kebenciannya atas peran Yeo Da Kyung di drama tersebut.

Menurut Heechul, menonton drama The World of The Married hanya membuat jantungnya berdetak dan tangan berkeringat.

Meskipun baru menonton tiga episode, Heechul sudah tak sanggup melihat sikap Yeo Da Kyung di drama tersebut.

Sahabat Choi Siwon itu bahkan menyebut karakter Yeo Da Kyung gila. "Saya menulis ini ketika menonton episode 3, dan Yeo Da Kyung sekarang OOOO!! (sensor spoiler). Yeo Da Kyung gila, dia gila!" tulis Heechul di akun Instagram @kimheenim.

Heechul sampai membandingkan menonton drama The World of The Married dengan film horor.

Selama ini, Heechul katakan sengaja menonton film horor saat malam dan mematikan semua lampu. Tetapi, ia tidak takut dengan hantu ataupun orang yang tiba-tiba muncul.

Namun, rasa takut saat menyaksikan drama The World of The Married menurutnya berbeda. "Rasa takut yang saya rasakan saat menonton (The World of The Married) adalah sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya," tulis Heechul.

Diberitakan sebelumnya, drama Korea The World of The Married meraih rating tertinggi di Korea Selatan.

Padahal, baru memasuki episode ke-8. Merujuk ada data Nielsen Korea, pada 18 April 2020, The World of the Married yang tayang di kanal JTBC berhasil menembus rating 20 persen untuk pertama kalinya.