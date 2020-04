Ini Link Download Drakor The World of Married Episode 9-10, Tae Oh Mulai Cemburu

Gambar poster drama The World of the Married.

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple berhasil meraih rating penonton tertinggi dalam sejarah drama JTBC.

Kisah cinta seorang istri yang menghadapi kenyataan suaminya memiliki perempuan simpanan dikemas secara apik dengan kisah yang tidak mudah ditebak.

The World of The Married dibintangi oleh artis-artis senior seperti Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

Penasaran bagaimana episode 9? Anda bisa menyaksikan melalui layanan streaming Viu. (Link Download ada di berita)

Penggemar drama korea The World of The Married pasti sudah tak sabar menunggu hari Jumat untuk melihat kelanjutan kisah Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dan dokter Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae).

Kisah Jin Sun Woo, Lee Tae Oh, dan Yeo Da Kyung dalam Drama Korea The World of The Married akan berlanjut.

Episode 9 dan 10 The World of The Married akan ditayangkan pada Jumat (24/4/2020) dan Sabtu (25/4/2020).

Dari preview yang tayang di episode 8, terlihat saat Yeo Da Kyung ( Han So Hee) bertanya pada Ji Sun Woo maksud dari rencananya yang ingin masuk ke dalam komunitas Asosiasi Wanita Gosan.

Di cuplikan itu juga terlihat kalau Lee Tae Oh mulai cemburu saat menyaksikan kedekatan Ji Sun Woo juga putranya dengan psikiater Kim Yoon Gi.

Terdapat suara Kim Yoon Gi yang mengatakan pada Lee Tae Oh untuk tidak cemburu karena Ji Sun Woo sudah tidak lagi menjadi istrinya.