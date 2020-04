Kisah Hidup Whitney Houston Difilmkan, Digarap Sutradara Stella Meghie

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hollywood sedang mempersiapkan film biopik tentang penyanyi legendaris Whitney Houston. Film biografi Whitney Houston, berjudul I Wanna Dance With Somebody, digarap sutradara The Photograph, Stella Meghie.

The Whitney Houston Estate, Primary Wave, produser musik Clive Davis dan Anthony McCarten telah memproduseri film tentang musisi ikonik, yang meninggal pada 2012 di usia 48 tahun.

McCarten saat ini diketahui tengah menulis skrip untuk “I Wanna Dance With Somebody".

McCarten sebelumnya telah meraih banyak penghargaan lewat berbagai film, seperti “The Two Popes”, “Darkest Hour", “Bohemian Rhapsody” dan “The Theory of Everything".

Sementara, Pat Houston akan memproduksinya atas nama Houston Estate, dan Larry Mestel akan memproduksi atas nama Primary Wave Music bersama dengan Denis O’Sullivan.

Sedangkan McCarten akan memproduksi melalui bendera Muse of Fire Productions. Juara The Voice of Germany 2019 Whitney Houston mencuri perhatian dengan album debutnya yang berjudul namanya sendiri pada tahun 1985.

Album ini dirilis oleh Davis and Arista Records, dan menampilkan balada "Greatest Love of All" dan "Saving All My Love for You".

Lagu-lagunya yang lain termasuk "I Wanna Dance With Somebody", “Didn’t We Almost Have It All", “I’m Your Baby Tonight”, dan “Million Dollar Bill".

Whitney Houston pernah beradu akting dengan Kevin Costner dalam drama romantis "The Bodyguard" tahun 1992, yang mencetak 411 juta dollar Amerika dari box office di seluruh dunia.

Akting Whitney Houston dan Kevin Costner di film The Bodyguard (ew.com)

Soundtrack "The Bodyguard" sendiri berhasil memenangkan Grammy Awards untuk album terbaik tahun ini dan rekor tahun ini untuk single "I Will Always Love You" Soundtrack tersebut terjual lebih dari 45 juta kopi di seluruh dunia.