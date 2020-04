Gambar poster drama The World of the Married.Bocoran Episode 9 Drakor The World of the Married, Tae Oh Belum Move On?

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut bocoran episode 9 drama Korea The World of the Married yang akan tayang nanti malam, Jumat (24/4/2020).

Drama Korea yang sekarang sedang hangat diperbincangkan, The World of the Married telah memasuki episode 9-10, minggu ini.

Drama ini bercerita tentang lika-liku kehidupan rumah tangga pasangan yang ceritanya taj bisa dipungkiri memang mudah ditemui di kehidupan sehari-hari.

Melansir laman Kompas.com, Jum'at (24/4/2020) di episode 8 sebelumnya, Ji Sun Woo (diperankan Kim Hee Ae) kembali menerima teror saat sedang di rumahnya sendirian.

• Bukannya Akting di Film, Selebriti India Shaheer Sheikh Kini Sibuk Masak dan Cuci Baju Sendiri

• Kado Ini Bikin Bahagia Irish Bella, Istri Ammar Zoni Itu Kini Genap 24 Tahun

Saat itu sang putra sedang berada di rumah mantan suaminya.

Sampai akhirnya dia mengetahui sang mantan suami, Lee Tae Oh (Park Hae Joon) telah merencanakan hal jahat untuk menjatuhkannya dalam hal karier juga berusaha menakut-nakuti anaknya, Lee Joon Young, agar mau tinggal dengan Tae Oh dan Da Kyung (Han So Hee).

Di akhir episode 8, diperlihatkan tentang anggota asosiasi wanita kota Gosan memberikan suara mereka, termasuk Da Kyung, agar Sun Woo bisa diterima di perkumpulan tersebut.

Selanjutnya di episode 9, Da Kyung menanyakan maksud dan tujuan Sun Woo bergabung dengan asosiasi wanita Gosan.

Sun Woo mengatakan, ia sedang mengirimkan sinyal peringatan untuk Lee Tae Oh.

Sementara itu, Sun Woo menunjukkan dia tidak terpengaruh sama sekali dengan ancaman Tae Oh.