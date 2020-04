Resmi Dirilis di AS, Motorola Edge Plus Sudah 5G dan Berkamera 108 MP

Motorola Edge Plus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Motorola meluncurkan ponsel 5G pertamanya yaitu Motorola Edge+ (Plus) di pasar Amerika Serikat (AS).

Acara peluncuran dilakukan secara online di akun YouTube resmi Motorola pada Rabu (22/4/2020) malam.

Head of Customer Experience Motorola, Ruben Castano mengatakan bahwa Motorola Edge+ adalah ponsel flagship pertama Motorola yang hadir dengan konektivitas jaringan 5G.

"Ini merupakan smartphone unggulan kami berikutnya yang kami buat untuk menghadirkan

inovasi teknologi 5G terbaru, dengan desain unik yang berbeda dengan smartphone lain di pasaran," kata Ruben.

Untuk versi AS, Motorola Edge Plus mendukung teknologi mmWave yang diklaim menghadirkan kecepatan download 4 Gbps. Sementara versi globalnya hanya mendukung 5G sub-5 GHz.

Soal spesifikasi, Motorola Edge Plus mengusung layar AMOLED seluas 6,7 inci dengan

refresh rate 90 Hz. Ponsel ini ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 865 dan menjalankan sistem operasi Android 10.

Dengan kapasitas baterai jumbo sebesar 5.000 mAh, dan dukungan fast charging hingga 18 Watt, Motorola Edge Plus menawarkan opsi RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB.

Layar Motorola Edge Plus menganut desain punch hole yang terletak di bagian kiri atas layar ponsel, menampung kamera resolusi 25 megapiksel, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari GSM Arena, Kamis (23/4/2020).

Sedangkan untuk kamera belakang, Motorola Edge Plus mengusung tiga kamera yang terdiri dari kamera utama 108 MP (f/1.8), kamera ultra wide 16 MP (f/2.2), dan kamera telefoto 8 MP (f/2.4) dengan fitur zoom optik 3x.

Kamera Motorola Edge Plus memiliki fitur perekaman video dalam resolusi 6K, mengambil foto makro, dan memiliki fitur Time of Flight (ToF) yang berfungsi untuk mengukur jarak subyek ke kamera ponsel, untuk menghasilkan efek bokeh.

Fitur lain yang disematkan dalam Motorola Edge Plus antara lain sensor sidik jari yang tersemat dalam layar (in-display), konektor USB Type-C, Bluetooth 5.1, dan port audio 3,5 mm.

Motorola Edge Plus hadir dalam dua varian warna, yaitu Smokey Sangria dan Thunder Grey.

Soal harga, Motorola Edge Plus dijual di pasar AS dengan banderol 1.000 US Dollar (Rp 15,6 juta) untuk versi RAM 12 GB/256 GB. Ketersediaan di tingkat global mulai Mei 2020.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Motorola Edge Plus Meluncur, Sudah 5G dan Berkamera 108 MP",