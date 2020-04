Surat Edaran Bertentangan dengan Mendikbud RI

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - BANJARBARU - Ass wr wb. Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, berkaitan dengan surat edaran no. 420/048 9/PSD/Disdik tanggal 31/03/2020 tentang penyesuaian kedua surat edaran nomor 420/0463/PSD/Disdik tentang mekanisme proses pembelajaran di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Dimana, pada point 3b ujian sekolah diundur menjadi 2-8 Juni 2020; dan pada point 4b try out diundur menjadi tanggal 2-4 Juni 2020 sedangkan ujian diundur menjadi 8-11 Juni 2020. Tetapi, edaran tersebut sangat bertentangan dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Mendikbud RI no. 4 tahun 2020 tanggal 24/03/20 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Kal-Sel no. 421.3/0852-set-disdikbud/2020 tangga 24/03/2020.

Inti dari kedua SE tersebut UJIAN SEKOLAH untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Semoga SE yang diterbitkan bisa dipertimbangkan kembali, dan sebaiknya anggaran yang dialokasikan buat kegiatan try out dan ujian sekolah dialihkan untuk penanganan penyebaran Covid-19. 085654986052