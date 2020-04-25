Jadwal Acara
Jadwal Program Trans TV 27 April – 3 Mei 2020
Berikut jadwal program Trans TV sepekan. Pastikan Anda tak melewatkan acara-acara favorit keluarga.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal program Trans TV sepekan. Pastikan Anda tak melewatkan acara-acara favorit keluarga.
Senin, 27 April 2020
02.30 Sahur Itu Indah
04.30 Nussa Pagi
05.00 Kisah 9 Wali
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Islam Itu Indah
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
21.00 Bioskop TRANS TV 1
23.00 Bioskop TRANS TV 2
01.00 Sinema Dini Hari
Selasa, 28 April 2020
02.30 Sahur Itu Indah
04.30 Nussa Pagi
05.00 Kisah 9 Wali
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Islam Itu Indah
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
20.30 Bioskop TRANS TV 1
22.30 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari
Rabu, 29 April 2020
02.30 Sahur Itu Indah
04.30 Nussa Pagi
05.00 Kisah 9 Wali
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Islam Itu Indah
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
20.30 Bioskop TRANS TV 1
22.30 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari
Kamis, 30 April 2020
02.30 Sahur Itu Indah
04.30 Nussa Pagi
05.00 Kisah 9 Wali
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Islam Itu Indah
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
20.30 Bioskop TRANS TV 1
22.30 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari
Jumat, 1 Mei 2020
02.30 Sahur Itu Indah
04.30 Nussa Pagi
05.00 Kisah 9 Wali
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Islam Itu Indah
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
20.30 Bioskop TRANS TV 1
22.30 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari
Sabtu, 2 Mei 2020
02.30 Sahur Itu Indah
04.30 Nussa Pagi
05.00 Kisah 9 Wali
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Celebrity On Vacation
09.00 My Trip My Adventure
09.30 Islam Itu Indah
11.00 Masak Masak
11.30 Insert Siang
12.30 Sinema Spesial Weekend
13.30 Sketsa
14.00 Insert Today
14.30 Raffi, Billy and Friends
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Janji Suci Raffi & Gigi
19.30 Bioskop TRANS TV Spesial
21.30 Bioskop TRANS TV 1 Indonesia Premiere
23.30 Bioskop TRANS TV 2
Minggu, 3 Mei 2020
02.30 Sahur Itu Indah
04.30 Nussa Pagi
05.00 Kisah 9 Wali
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Celebrity On Vacation
09.00 My Trip My Adventure
09.30 Islam Itu Indah
11.00 Masak Masak
11.30 Insert Siang
12.30 Sinema Spesial Weekend
13.30 Sketsa
14.00 Insert Today
14.30 Raffi, Billy and Friends
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Janji Suci Raffi & Gigi
19.30 Bioskop TRANS TV Spesial
21.30 Bioskop TRANS TV 1
23.30 Bioskop TRANS TV 2
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