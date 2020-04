Masa Lalu Aktor Drama The World of The Married Diungkit, Pernah Terlibat Kasus Kejahatan Seksual

Lee Kyung Young yang berperan sebagai ayah Da Kyung (Han So Hee). Dia pernah terlibat skandal prostitusi anak di bawah umur pada tahun 2002

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah ramainya perbincangan terkait Drama Korea (Drakor) The World of The Married, satu sosok yang berperan di dalamnya tak luput dari sorotan. Kasus lamanya karena kejahatan seksual pun kembali diungkit.

Aktor tersebut adalah Lee Kyung Young yang berperan sebagai ayah Da Kyung di drama The World of The Married.

Di masa lalu, Lee Kyung Young ternyata pernah jadi pelaku kejahatan seksual kepada anak di bawah umur.

Dikutip dari laman TribunStyle, Sabtu (25/4/2020) di tahun 2002, Lee Kyung Young ditangkap dan diadili di pengadilan atas kasus prostitusi anak di bawah umur.

Melansir dari Koreaboo, Lee Kyung Young diduga pernah mengeksploitasi aktris berinisial 'L' yang masih di bawah umur untuk berhubungan intim dengannya.

Pada awalnya, Lee Kyung Young disebut tidak tahu bahwa sang aktris masih remaja.

Lee Kyung Young mengaku mengetahui usia L setelah dua kali berhubungan dengannya.

Sang aktor sempat menjanjikan tawaran peran kepada 'L' di sebuah proyek film.

Pada saat itu, Lee Kyung Young dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dengan 2 tahun masa percobaan.

Selain itu, ia juga dituntut melakukan 160 jam pelayanan masyarakat.