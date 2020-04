Gambar poster drama The World of the Married.Rating Penonton Episode 9 The World of The Married Cetak Rekor Lagi

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Episode 9 drama Korea The World of The Married yang tayang, Jumat 24 April 2020, kembali mencatat rekor jumlah pemirsa tertinggi.

Menurut Nielsen Korea, episode The World of the Married mencetak peringkat nasional rata-rata 20,5 persen. Ini rekor tertinggi untuk drama The World of the Married yang baru rilis pada 27 Maret 2020.

Popularitas The World of the Married sudah tampak dari sejak episode ke delapan. Pekan lalu, The World of the Married menduduki peringkat pemirsa 20,06 persen.

The World of the Married menjadi satu-satunya drama yang diproduksi oleh JTBC dengan peringkat tertinggi bahkan lebih tinggi dari Sky Castle. Tapi untuk saat ini, ini bukan rekor peringkat pemirsa tertinggi di JTBC tapi juga di jaringan TV kabel di Korea.

Pada tahun 2019, Sky Castle mencetak rata-rata penonton sebesar 23,78 persen pada penayangan final. Pengamat industri penasaran untuk melihat apakah The World of the Married akan dapat mengalahkan rekor itu pada akhir episode.

The World of the Married tayang setiap Jumat dan Sabtu pada pukul 22.50 WIB di jaringan TV JTBC. Drama korea The World of the Married juga akan tayang di Viu.

Drama The World of the Married dibintangi oleh Kim Hee-ae sebagai Ji Sun-woo (istri) dan Park Hae-joon sebagai Lee Tae-oh (suami).

Tangkap layar adegan antara Ji Sun Wo dan Lee Tae Oh di drama The World of The Married. (youtube)

Drama ini menceritakan kehidupan istri yang sukses dan mengetahui suaminya berselingkuh. Drama ini diadaptasi serial TV Inggris Doctor Foster.

Pada episode ke sembilan, The World of the Married akan lebih menceritakan strategi Sun Woo yang mengetahui Lee Tae yang kini sudah menjadi mantan suami meneror kehidupannya.

Episode ke sembilan "The World of the Married" tayang pada 24 April pukul 20.50 WIB di JTBC. Pada episode ini, JTBC mewanti-wanti penonton hnaya berusia 19 tahun ke atas.