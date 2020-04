Daftar Promo Paket Internet Murah Telkomsel Saat Pandemi Virus Corona, Mulai 36 GB dan 50 GB

Editor : Rendy Nicko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini daftar promo paket internet murah, kuota gratis atau paket internet gratis yang ditawarkan Telkomsel di tengah wabah Corona atau Covid-19.

Dari catatan banjarmasinpost.co.id yang mengutip surya.co.id, daftar promo paket internet murah, kuota gratis atau paket internet gratis dari Telkomsel dimulai dari promo kuota 36 GB mulai Rp 25 ribu bagi pecinta game online Mobile Legends hingga PUBG.

Ada juga promo kuota gratis atau paket internet gratis 1GB setiap pembelian kartu perdana baru dan masih banyak promo kuota lainnya.

Berikut empat promo paket internet murah, kuota gratis atau paket internet gratis dari Telkomsel selengkapnya :

1. Promo Paket Internet 36 GB untuk Game Mobile Legends hingga PUBG

Melansir dari laman Telkomsel, promo ini bernama "Paket GamesMAX Unlimited Play".

Pelanggan Telkomsel bisa memainkan game favoritnya tanpa henti dengan kuota hingga 36 GB seharga mulai dari Rp25.000

Pelanggan Telkomsel juga bisa mendapat voucher game favoritnya tanpa biaya tambahan.

Paket internet Telkomsel ini khusus digunakan untuk bermain game-game seperti:

Mobile Legends: Bang Bang, Garena Free fire, Arena of Valor, LINE Let’s Get Rich, ShellFire, Black Desert Mobile, LifeAfter, Rise of Nowlins, PUBG Mobile, MARVEL Super War, dan Hago (menyusul).

Berikut detail Paket GamesMAX Unlimited Play Telkomsel :