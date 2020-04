Rentan Terpapar Corona, Lansia di Kotabaru Dipasok Vitamin C

Juru Bicara Tim Gugus Tugas sekaligus Sekda Kotabaru Drs Said Akhmad menyerahkan bantuan vitamin C dan masker simbolis untuk lima kecamatan diterima masing-masing camat

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Upaya pencegahan penyebaran Corono Virus Disease (Covid-19) terus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kotabaru.

Berbagai upaya pencegahan dilakukan tidak hanya pengetatan akses keluar masuk orang dan barang di posko perbatasan dan posko tersebar di kecamatan dan desa.

Upaya distribusi logistik seperti masker dan vitamin juga dilakukan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kotabaru untuk lima kecamatan antara lain, Kecamatan Pulau Sebuku, Pulaulaut Utara, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Sigam, dan Pulaulaut Tengah.

Penyerahan bantuan 1.000 pcs masker dan 1.000 keping vitamin C perkecamatan diserahkan Sekretaris Daerah yang juru bicara Tim Gugus Tugas Drs H Said Akhmad di ruang kerjanya, Senin (27/4/2020).

Menurut Said Akhmad, penyerahan masker dan vitamin C simbolis kepada masing-masing camat di lima kecamatan tersebut akan disalurkan ke masyarakat.

Bantuan vitamin C diperuntukan kepada masyarakat berusia lanjut, karena diusia itu dianggap rentan terpapar Covid-19. "Jadi dengan diberikan vitamin C meningkatkan imun mereka supaya tidak tertular. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada," kata Said Akhmad.

Menyinggung soal masker, pemerintah sudah mewajibkan warga memakai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. "Karena orang yang bawa virus kan kita tidak tahu. Dengan memakai masker paling tidak kita sudah safety (aman)," tandas Said Akhmad.

Sebelumnya, upaya pencegahan penyebaran, Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 H Sayed Jafar mengimbau kepada masyarakat terus mengikuti imbauan disampaikan pemerintah.

Mulai penggunaan masker, jarak jarak, hindari kerumuman orang banyak dan upaya lainnya yang dapat mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kotabaru.

