Shanty Curiga Denny Cagur Selingkuh, Nekat Periksa Ponsel Suami Gara-gara The World of The Married

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan Denny Cagur dan istrinya Shanty selalu tampak harmonis. Tapi ternyata Shanty sempat curiga sang suami selingkuh, hingga nekat memeriksa ponselnya. Ternyata dia terbawa pengaruh setelah menonton drakor The World of The Married.

Hal itu diungkapkan Shanty kepada sahabatnya, Nagita Slavina.

Gara-gara drama Korea The World of The Married Couple, Shanty Denny, istri komedian Denny Cagur jadi terbawa curiga di kehidupan nyata.

• GRATIS, Kartun Sailor Moon Kini Bisa Ditonton di YouTube

• EPISODE 10 The World of The Married Makin Menegangkan, Topeng Dokter Kim Yoon Ki Mulai Terbuka

Drama yang menceritakan tentang perselingkuhan suami dengan gadis muda hingga meninggalkan anak istrinya itu rupanya membuat Shanty terpengaruh setelah menontonnya.

"Aku habis nonton itu jadi parno," kata Shanty pada Nagita Slavina, dikutip Kompas.com, Senin (27/4/2020) dari YouTube Shanty Denny.

Shanty lantas menjelaskan, dia jadi bersikap tak biasa pada suaminya, seperti mulai memeriksa ponsel Denny.

Oleh sebab itu, Shanty akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan tontonan yang dibintangi Kim Hee Ae itu.

"Mendingan sekarang kalau di rumah cari tontonan untuk hiburan," ujar Shanty.

Shanty kemudian juga meminta maaf pada suaminya Denny Cagur karena sempat mencurigai suaminya itu hanya karena terbawa drama.

Denny yang kebingungan sampai bertanya pada Nagita tentang efek nonton drama Korea bisa sebegitu nyata.