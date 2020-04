Harga Telur Ayam Ras di Banjarmasin Cenderung Turun Tiap Pekan Rp 1.000

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbeda dari harga ayam ras potong yang mulai merangkak naik, harga telur justru turun tipis memasuki pekan pertama bulan puasa.

Dikatakan Maskur, salah satu pedagang telur di Pasar Kalindo, sejak dua pekan terakhir harga telur ayam ras cenderung turun.

"Harga telur ayam ras saat ini Rp 23.000 per kilogram, setiap sepekan turun tipis Rp 1.000 dan turun sudah dua pekan ini. Untuk harga telur itik masih sama di angka Rp 2.000-2.200 per butir," jelasnya.

Permintaan telur di tempatnya, diungkapkannya cenderung sepi sejak pemerintah membatasi aktivitas sosial di masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Terpisah, di toko sembako di Pasar Sentra Antasari, harga telur ayam ras juga mengalami penurunan harga sejak awal penerapan PSBB.

"Saat ini harga telur ayam ras Rp 22.000 per kilogram, terjadi penurunan harga sekitar Rp 3.000 sejak hari pertama PSBB berlaku di Banjarmasin," jelasnya.

Ditambahkannya, telur-telur yang dipasok dari Bati-bati, Tanahlaut dan sebagian lagi dari Pulau Jawa terbilang stoknya terbilang normal.

Harga telur itik bervariasi, telur itik Jawa ukuran kecil Rp 2.200 per butir, yang besar seharga Rp 2.500.

Untuk telur itik Banjar mulai Rp 2.400-2.600 sesuai ukuran.

Sedangkan telur ayam kampung berkisar seharga Rp 1.900-2.000, serta telur Puyuh seharga Rp 350 untuk eceran.

Dalam sehari, di Toko Adi N Talu laku terjual kurang lebih 330 kilogram per hari.

Pembeli tidak hanya dari pelanggan, namun juga konsumen umum yang kerap berbelanja di Pasar Sentra Antasari.

Harga sembako lainnya terpantau stabil, yakni minyak goreng curah Rp 11.000 per liter, dan harga gula pasir juga turun tipis menjadi Rp 17.000 per kilogram.

Selain itu, harga beras mayang Rp 11.000 per liter, siam mutiara Rp 10.000 per liter, siam unus Rp 9.000 per liter, dan beras jawa Rp 10.000 per liter. (edisi cetak)