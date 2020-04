Permintaan Vitamin C Melonjak, Merek Tertentu Kosong di Banjarmasin

Pembelian vitamin C oleh konsumen di salah satu apotek di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (28/4/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kasus Covid-19 yang semakin serius di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berimbas pada permintaan suplemen dan vitamin yang terus meningkat.

Suplemen maupun vitamin dipercaya masyarakat mampu sebagai alat proteksi diri dan menambah imunitas tubuh.

Owner Klinik dan Apotek Jelita, Guntur Kurniawan, mengatakan kepada Banjarmasinpost.co.id, permintaan vitamin C terus melonjak hingga saat ini. Bahkan merek tertentu stoknya kosong.

"Vitamin C terutama merek Enervon C saat ini kosong, karena permintaan merek ini cukup tinggi dan harga yang relatif terjangkau kisaran Rp 5.000 per pack isi empat tablet," jelasnya, Selasa (28/4/2020).

Selain merek tersebut, banyak pula merek lainnya dengan harga bervariasi. Ia merekomendasikan vitamin C yang berharga kisaran Rp 2.000-Rp 6.000 per biji.

Di antaranya suplemen lainnya dan vitamin E yang juga bermanfaat bagi tubuh, diakuinya vitamin C lebih banyak laku terjual.

Di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ia berupaya meningkatkan stok suplemen dan vitamin untuk mengantisipasi permintaan konsumen.

Senada, di Apotek Meli kawasan Banjarmasin Utara, produk seperti suplemen dan vitamin paling banyak dicari konsumen. Karyawan apotek, Annisa mengungkapkan harga produk-produk juga mengalami kenaikan.

Sebelumnya, produk Imunos berisi empat butir pil seharga Rp 33.000 menjadi Rp 36.000. Begitupula, produk lainnya.

"Untungnya, barangnya masih ada. Memang kebanyakan yang dibeli adalah produk penangkal kuman atau virus serta suplemen daya tahan tubuh," ucapnya.

Senada itu, Syifa, penjaga Apotek Pondok Sehat, mengaku dalam beberapa minggu ini, permintaan untuk suplemen dan vitamin serta produk lainnya mencegah Covid-19 sangat melonjak.

"Beberapa barang itu malah langka, karena banyaknya permintaan. Kami tak bisa berbuat apa-apa karena memang dari agen dan pemasok, barangnya kosong. Kalau pun ada, mungkin harganya bisa naik," ucapnya.

