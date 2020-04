ImbasPenerapan PSBB, Omzet Pebisnis Kuliner Turun dari Ramadan Tahun Lalu

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pandemi Covid-19 yang saat ini masih ada dan kian bertambah kasusnya, semakin membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM menjerit.

Kendati demikian, memasuki bulan suci Ramadan sejumlah pebisnis kuliner di Kota Banjarmasin menjadi berkah tersendiri sebab permintaan masyarakat untuk kuliner relatif meningkat.

Hal tersebut dimanfaatkan Eka Heriyanti, salah seorang pebisnis kuliner di Banjarmasin. Ia menjual es buah dan kue khas Banjar yakni bingka berandam di depan rumahnya di kawasan Mesjid Jami.

"Dalam sehari es buah laku paling sedikit 80-100 cup per hari. Omzetnya menurun dari tahun lalu, yang mana saat Ramadhan yang lalu bisa tembus 200-300 cup per hari," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (29/4/2020).

Penurunan omzet diakuinya karena lapak yang buka hanya satu, sedangkan lapak lainnya di Jalan Cemara dan Jalan Pulau Laut harus tutup karena diberlakukannya PSBB di Banjarmasin.

Untuk bingka berandam terjual sekitar 60 biji per hari, dibanderol Rp 5.000 per dua biji, sedangkan es buah ditarif Rp 5.000 per cup.

Proses pembuatan bingka berandam memerlukan waktu sekitar satu jam, berbeda dengan es buah yang lebih rumit. Ia harus memotong buah pada malam hari, buah tersebut dicampur dengan kapur dan direndam semalaman. Esok harinya baru dimasak dan disajikan.

"Pembelian minimal Rp 25.000 kami gratiskan ongkos kirim untuk area Kota Banjarmasin. Pengantaran dilakukan pada sore hari setelah Ashar," imbuhnya.

Senada, Siti Hayati juga masih jalankan usaha kuliner miliknya. Meskipun menu usaha catering yang ia jalankan berkurang dari sebelumnya.

"Tahun ini kami hanya melayani pesanan ayam bakar dan ayam rempah. Menu lainnya seperti jenis ikan dan itik tidak kami buat," ujarnya.

Hal tersebut karena keterbatasan aktivitas di tengah pandemi Covid-19 yang membuat ia kesulitan untuk membeli bahan-bahan tersebut. Untuk bahan ayam potong ia telah berlangganan dengan sistem pesan antar.

Harga dua menu tersebut dibanderol Rp 30.000 per porsi, dalam satu porsi sudah termasuk nasi, mihun, dan sambal pedas.

"Kami buat sesuai permintaan yang masuk, rata-rata sehari sekitar 20-30 porsi per hari. Untuk ongkos kirim mulai Rp 5.000 tergantung jarak," tukasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)