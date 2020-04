Sebut Nama Kajol, Shah Rukh Khan Minta Ini pada Putrinya Suhana yang Ingin Jadi Pemain Film

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Suhana Khan rupanya ingin mengikuti jejak ayahnya, Shah Rukh Khan di dunia film.

Keinginan putrinya hasil pernikahan dengan Gauri Khan itu direstui oleh Shah Rukh Khan.

Namun, sang Megabintang Bollywood meminta Suhana Khan untuk belajar pada Kajol Devgan.

Kajol adalah sahabat Shah Rukh Khan. Bahkan, keduanya dikenang karena film Kuch Kuch Hota Hai.

• Foto Arsy Terpajang di Akun Jual Beli Anak, Ashanty Bereaksi, Istri Anang Hermansyah: Gila Ya Nii

• Rumah Baru Syahnaz dan Jeje Dibeli Rp 6 Miliar Tunai, Raffi Ahmad & Nagita Slavina Bereaksi

"Anakku (Suhana) ingin menjadi aktris dan aku ingin dia belajar.

Aku harap dia bisa belajar dari Kajol.

Aku tidak bisa menjelaskan, namun ia sangat berbeda ketika di layar," ungkap Shah Rukh Khan seperti dikutip dari Hindustantimes.com pada Senin (27/4/2020).

Shah Rukh Khan memang tak sembarangan dalam memberikan rekomendasi.

Apalagi ia memang sudah berkali-kali menjadi lawan main Kajol dalam sejumlah film sukses.

Beberapa di antaranya adalah Dilwale, My Name Is Khan, Kabhi Khushi Kabhie Gham, dan tentu saja Kuch Kuch Hota Hai.