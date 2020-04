Akhirnya Jenis Kelamin Calon Bayi Gigi Hadid dan Zayn Malik Terungkap

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jenis kelamin calon bayi Gigi Hadid dan Zayn Malik akhirnya terungkap. Kabar kehamilan Gigi sempat Trending di Twitter.

Kabar kehamilan Gigi Hadid pertama kali datang dari laporan TMZ, Rabu (29/4/2020) kemarin.

Penggemar pasangan yang akrab disapa Zigi itu pun menjadi heboh mengingat keduanya sering diterpa isu putus nyambung.

Namun dengan kabar kehamilan Gigi Hadid ini, mereka menjadi optimis dengan hubungan sang idola.

• Kabar Duka dari Shah Rukh Khan, Aktor Irffan Khan Meninggal Dunia, Salman Khan & Aamir Khan Ucap Ini

• Fakta-fakta Chen EXO Resmi Jadi Ayah, Mulai Jenis Kelamin Anaknya Hingga Drama Pernikahan

Beberapa waktu terakhir muncul kabar lain terkait jenis kelamin calon buah hati Gigi dan Zayn.

Gigi Hadid kekasih Zayn Malik memberi kabar jenis kelamin bayi yang tengah dikandungnya.

Sumber dari TMZ telah mengkonfirmasi berita itu dalam laporan Rabu (29/4/20220) pagi seperti dilansir dari wartakotalive.com, Kamis (30/4/2020).

Para penggemar bertanya-tanya soal jenis kelamin sang bayi.

Gigi hanya menunjukkan balon merah muda, tas merah muda bertuliskan 'Hello Little One', serta kue merah muda.

Zayn dan Gigi berbagi kabar gembira ini saat berkumpul dengan keluarga dan teman di hari ulang tahun sang model.