Kamar Betrand Peto Didekorasi Sarwendah, Istri Ruben Onsu Kaget Thalia Hancurkan Tenda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Betrand peto senang karena akhirnya punya kamar berukuran luas.

Betrand Peto mengucap terima kasih kepada Sarwendah.

ya, sambil tersenyum lebar, Betrand Peto bersemangat ketika kamarnya sudah selesai didekorasi oleh Sarwendah.

Namun Thalia terlihat membuat perilaku tak biasa di kamar Betrand Peto.

Istri Ruben onsu terkejut sampai tak bisa berkata apa-apa.

Momen tersebut tercipta ketika Betrand Peto pertama kali melihat kamarnya yang sudah selesai didekor.

Di tayangan Diary The Onsu yang dilansir Kamis (30/4/2020), Betrand Peto tampak terkejut saat melihat kamar tidurnya.

Usai melihat kamar tidurnya, Betrand Peto pun mengurai ucapan terima kasih kepada Sarwendah dan tantenya, Wendy.

"One, two, three, masuk. Close your eyes (tutup mata)," pinta Sarwendah dilansir TribunnewsBogor.com.

"Oh my God, kamar I sudah jadi. Nanti kita bisa main di kamar I. Thank you Bund, thank you Aunty," kata Betrand Peto senang.