Kebutuhan Air Putih saat Puasa, Tubuh Menghemat Sendiri Air dengan Cara Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Benarkah selama puasa tubuh juga memerlukan air sama seperti hari-hari biasa.

Selama ini ada anjuran agar setiap orang minum air putih delapan gelas atau dua liter dalam sehari.

Air putih lebih dianjurkan sebagai fondasi pemenuhan cairan tubuh karena paling gampang diserap.

Sumber cairan lain bisa berasal dari buah, sayur, teh, kopi, sampai kuah masakan.

Lantas, benarkah kebutuhan minum setiap orang sebanyak dua liter per hari, termasuk saat puasa?

Kebutuhan cairan setiap hari

Melansir Healthline, kebutuhan cairan atau minum air putih setiap orang bisa berbeda-beda.

Kebutuhan cairan tergantung banyak tidaknya aktivitas, jenis kelamin, kondisi kesehatan, suhu udara, kelembaban,

sampai intensitas berkemih atau kencing

Para ahli dari Institute of Medicine di AS menjabarkan kebutuhan cairan rata-rata per hari individu dalam kondisi sehat dengan aktivitas normal sebagai berikut:

Pria dewasa: 13 gelas atau tiga liter Wanita dewasa: 9 gelas atau dua liter lebih sedikit Ibu hamil: 10 gelas atau dua liter lebih sedikit Ibu menyusui: 12 gelas atau nyaris tiga liter Anak dan remaja: 6 sampai 8 gelas atau hampir dua liter

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 20 persen asupan cairan berasal dari makanan yang kita konsumsi.