Sinopsis Film XXX Tayang di Trans TV Malam Ini, Vin Diesel Dapat Misi Berbahaya dari Pemerintah AS

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak sinopsis film XXX tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Jum'at (1/5/2020) pukul 20.30 WIB.

XXX merupakan film aksi Amerika Serikat yang tayang di 2002 silam dan dibintangi oleh aktor Vin Diesel serta Samuel L Jackson.

Film berdurasi 124 menit ini menceritakan seorang atlet olahraga ekstrim, Xander Cage yang direkrut oleh pemerintah untuk misi khusus.

Cage dikirim pada misi berbahaya untuk menyusup ke sekelompok teroris potensial Rusia di Eropa Tengah.

Film ini juga dibintangi Asia Argento, Marton Csokas dan Samuel L. Jackson.

Cohen sang sutradara dan Vin Diesel sebelumnya sempat bekerja di The Fast and the Furious (2001) masing-masing sebagai sutradara dan pemeran.

Film ini meraup 277,4 juta dolar di seluruh dunia dan diikuti oleh dua sekuel, State of the Union dan Return of Xander Cage, yang dirilis masing-masing pada tahun 2005 dan 2017.

Daftar Pemeran Film xXx

- Vin Diesel sebagai Xander Cage

- Asia Argento sebagai Yelena