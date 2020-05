Sinopsis The World of The Married Episode 11 Tayang Malam Ini, Kematian Hyun Seo Libatkan Dokter Ji

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea Selatan (Drakor) The World of The Married akan memasuki episode 11 Jum'at (1/5/2020) nanti malam.

Episode 11 The World of The Married ini semakin dinantikan lantaran minggu lalu sesuatu yang menegangkan terjadi.

Salah satu orang yang dekat dengan dokter Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) yakni Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) sepertinya akan jadi korban mantan kekasihnya, Park In Kyu (Lee Hak Jo) di stasiun kereta api.

Apalagi di akhir drama terlihat polisi sudah berkerumun di dekat tubuh penuh darah yang diduga adalah Hyun Seo.

Dugaan kematian Hyun Seo tersebut semakin kuat lantaran ada syal yang diberikan dokter Ji Sun Woo tergeletak di sekitar tempat kejadian.

Dilansir dari Tribun Timur, Jum'at (1/5/2020) video preview The World of The Married episode 11 sudah beredar.

Tampak dalam video tersebut, cerita masih akan berputar pada kemungkinan tewasnya dua sejoli, Hyun Seo dan hubungannya dengan In Kyu, di stasiun kereta.

Da Kyung yang mendengar berita itu, menanyakan kepada Tae Oh.

Namun tampak Tae Oh tidak mempedulikannya.

Gosip meninggalnya kedua remaja tersebut juga sampai di rumah sakit.