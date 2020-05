David Beckham Ulang Tahun di Tengah Pandemi Corona, Begini Kejutan dari Victoria Beckham

BANJARMASINPOST.CO.ID - Legenda Manchester United, David Beckham berulang tahun ke-45 pada Sabtu (2/5/2020).

Di hari ulang tahun David Beckham tersebut, sang istri Victoria Beckham tampak memberikan ucapan melalui media sosialnya.

"Happy birthday to the best daddy. Perayaan saat lockdown,"tulis Victoria Beckham di instagramnya.

Saat ini Inggris melakukan lockdown demi mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Hingga berita ini diturunkan, Inggris menjadi negara kedua dengan angka kematian terbesar, yakni 26.771. Sementara, total kasus positif COVID-19 di Inggris saat ini mencapai 171.253.

Namun semua itu tidak menghalangi Victoria Beckham untuk memberi selamat kepada David Beckham.

Ucapan selamat Victoria Beckham diiringi unggahan video berisi momen-momen Beckham bersama istri dan anak-anaknya.

Tak hanya dari kalangan keluarga, David Beckham mendapat ucapan selamat ultah dari fans.

Mereka turut memberikan ucapan melalui media sosial eks pemain Manchester United tersebut.

* Keluarga pendukung berat MU