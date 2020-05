Dua Hobi yang Memberi Nilai Positif Bagi Mahasiswi Berprestasi ULM Ini

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Membaca buku dan travelling adalah dua hobi Widya Maulidina.

Kedua hobi itu punya manfaat positif bagi pengembangan diri terutama dalam ilmu pengetahuan dan wawasan.

Manfaat membaca dirasakannya selama ini adalah memperluas pengetahuan, memperkaya sudut pandang dan ia tetap bisa belajar meskipun lagi liburan.

Travelling ke tempat-tempat baru bagi Widya yang kelahiran Banjarmasin, 7 Juli 1997, ibarat membaca halaman per halaman buku, sebab kita dapat banyak mendapat hal baru di lokasi tersebut.

Tak pelak, wawasan dan pengetahuan yang dimiliki membawa Widya sebagai mahasiswi berprestasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) tahun 2017 ini.

Sejak di sekolah TK, ia suka membaca buku kisah-kisah Nabi. Beranjak dewasa bacaannya terus berkembang, antara lain kisah inspiratif pengalaman kehidupan, motivasi, parenting, psikologi, religi dan keluarga.

Membaca memang sudah menjadi rutinitas harian mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran ULM tersebut.

"Dalam sehari, saya bisa membaca buku hingga 436 halaman dalam waktu 3 sampai 4 jam. Itu biasanya jika kisahnya memang menarik," terangnya.

Adapun sejumlah koleksi bukunya antara lain Bumi Hijrah 1&2 karya Karina Hakman, Pulang Ke Panglero karya Alief Wicaksono, Wonderfull Family karya Ustad Cahyadi Takariawan dan Melangkah Searah karya Aji NurAfifah.

Lainnya, Menentukan Arah karya Kurniawan Gunadi, Teman Imaji, Rich Dad Poor Dad karya Robert T Kiyosaki, Man From Mars Woman From Venus, Hati Tak Bertangga, The Alchemist, Psikologi Pernikahan, Pertolongan Pertama Pada Emosi Anda, Don't Sweat For Small Things.

Kemudian, Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat, Khadijah, 4 Wanita Penghuni Surga, Agar Bidadari Cemburu Padamu, Membasuh Luka Pengasuhan, Mengukir Peradaban, Cara Nabi Mendidik Anak, Bicara Tentang Perempuan, Buya Hamka, Lelaki Tegar

Perempuan Teduh.

Dari sekian buku, buku yang spesial adalah Bumi Hijrah dan Pulang Ke Panglero. Kedua buku tersebut adalah true story karena memang berdasar pengalaman pribadi penulisnya.

Dari buku Bumi Hijrah, ia dapat mempelajari dan mengambil hikmah perjalanan jatuh bangunnya Karin sebagai seorang anak yang lahir dari ayah muslim dan ibu nonmuslim dalam proses mencari dan mendapatkan hidayah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

