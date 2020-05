Merdunya Suara Park Bo Gum Nyanyikan Lagu Untukku, Unggahan Yovie Widianto Langsung Banjir Komentar

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bintang K-Drama Park Bo Gum ternyata pernah menyanyikan secara live lagu "Untukku" ciptaan Yovie Widianto. Momen itu diunggah Yovie Widianto di akun instagramnya dan langsung dibanjiri komentar fans.

Seperti diingatkan lagi, Yovie Widianto akhirnya kembali mengunggah momen Park Bo Gum menyanyikan lagu ciptaannya saat menggelar Fan meeting di Jakarta pada Maret 2019.

Lewat akun Instagram-nya, Yovie mengunggah video saat bintang drama Korea Encounter itu bermain piano sambil menyanyikan lagu berjudul "Untukku".

Rupanya Yovie Widianto mengunggah video itu lantaran digoda anaknya, Nadhira Tiara atau akrab disapa Yara.

Melalui unggahan tersebut, Yovie mengakui bahwa Park Bo Gum ganteng sebagaimana dikatakan anaknya.

Tetapi, Yovie Widianto juga mengatakan bahwa lawan main Park Bo Gum, Song Hye Kyo cantik.

"Yara bilang 'papa kan ngefans sama Song Hye Kyo kan?! Lagunya papa dibawain sama cowoknya yang di Encounter lohhh Park Bo Gum yang ganteng ituuuh,' semangat banget ceritanya, aku jawab 'iya iya'..Bo Gum ganteng, tapi Song Hye Kyo emang cantik," tulis Yovie di akun @ywpiano, dikutip Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Seperti diketahui, aktor Korea Selatan Park Bo Gum pernah mengejutkan penggemar di acara fan meeting yang digelar di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka 23 Maret 2019.

Saat itu, tiba-tiba Bo Gum menyanyikan lagu "Untukku" ciptaan Yovie Widianto dengan iringan piano.

Penonton yang terkejut akhirnya ikut menikmati merdunya suara Park Bo Gum yang terdengar cukup fasih berbahasa Indonesia.

Penggemar Park Bo Gum bahkan ikut menyanyikan lagu ciptaan Yovie Widianto yang pernah dibawakan oleh mendiang Chrisye tersebut.

Dikutip dari wikipedia, Park Bo Gum adalah aktor Korea Selatan kelahiran 16 Juni 1993. Selain sebagai pemeran utama di drama Encounter (2018) bersama Song Hye Kyo, Park Bo Gum juga tercatat pernah bermain di drakor Hero (2012), Still Picture (2012), Bridal Mask (2012), Wonderful Mama (2013), Wonderful Days (2014), Cantabile Tomorrow (2014), Hello Monster (2015), Reply 1988 (2015), Youth Over Flowers: Africa (2016), dan Love in The Moonlight (2016).

Song Hye Kyo dan Park Bo Gum Jadi Peran Utama di Encounter (retailinasia.com dan asiangrup.com)

