The World Of The Married Pecahkan Rekor Rating Tertinggi di Korea, Geser Posisi SKY Castle

Gambar poster drama The World of the Married.

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang episode pamungkas, The World of the Married JTBC berhasil mencetak rekor sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah TV Kabel di Korea. Drama yang dibintangi Kim Hee Ae, Park Hae Joon dan Han So Hee ini berhasil menggeser posisi SKY Castle.

Saat ini The World of The Married telah memasuki eposide ke-11, dari total 16 episode yang tayang.

Dilansir dari Soompi, 2 Mei 2020, The World of the Married mencetak rekor baru untuk peringkat pemirsa tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea.

• Foto Selfie Jennie BlackPink Jadi Trending, Begini Posenya

• Episode 5 The King: Eternal Monarch Diejek Penonton, Ternyata Drama Lee Min Ho Dikritik Gegara Ini

Menurut Nielsen Korea, episode terbaru dari drama hit ini mencetak peringkat rata-rata 24,33 persen di seluruh negeri, memecahkan rekor sebelumnya sebesar 23,78 persen yang diraih oleh akhir dari "SKY Castle" JTBC pada tahun 2019.

Mengikuti rekor baru ini, satu-satunya jaringan kabel yang menunjukkan peringkat lebih tinggi daripada "The World of the Married" adalah program audisi hit TV Chosun "Mister Trot," yang memuncak pada peringkat rata-rata 35,7 persen pada bulan Maret.

Dengan empat episode yang masih berjalan, masih harus dilihat apakah "The World of The Married" akan dapat memecahkan rekornya sendiri dengan peringkat yang lebih tinggi dalam dua minggu terakhir.

Gambar poster drama The World of the Married. (Hancinema/Soompi)

The World of the Married tayang setiap Jumat dan Sabtu pada pukul 22.50 WIB di jaringan TV JTBC. Drama korea The World of the Married juga tayang di Viu.

Drama ini dibintangi oleh Kim Hee Ae sebagai Ji Sun Woo (istri) dan Park Hae Joon sebagai Lee Tae Oh (suami).

Drama ini menceritakan kehidupan istri yang memiliki karir sukses dankeluarga bahagia. Namun saat mengetahui suaminya berselingkuh, kehidupan sempurnanya menjadi hancur berantakan. Drama ini diadaptasi dari serial TV Inggris Doctor Foster.

• BTS Menang di Nickelodeon Kids Choice Awards 2020, Jadi Grup Musik Terfavorit Anak-anak

Banyaknya intrik dan adegan vulgar, membuat pihak JTBC menetapkan batasan usia bagi penonton drama ini, yakni 19 tahun ke atas.

Tim produksi The World of the Married mengatakan "Mulai dari episode ke 9 ditayangkan pada tanggal 24 April hingga episode terakhir 16 drama akan diberi batasan usia 19+."

Kisah tentang pasangan menikah dan kisah perselingkuhan ini menjadi daya tarik dari drama korea ini. (*)

(Banjarmasinpost.co.id/amirul yusuf)