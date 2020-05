Bikin Bangga di Tengah Pandemi Covid-19, Maudy Ayunda Diterima di Jurusan Pendidikan Stanford

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID -Di tengah pandemi Covid-19, kabar bahagia datang dari artis peran sekaligus penyanyi Maudy Ayunda. Maudy Ayunda mendapatkan kesempatan untuk melebarkan sayap dengan menekuni satu jurusan tambahan, yakni pendidikan.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Maudy Ayunda melalui unggahan di Instagram-nya, @maudyayunda, seperti dikutip Kompas.com, Senin (4/5/2020).

"Di akhir semester pertama, aku apply dan diterima untuk menjalankan satu jurusan tanbahan: bidang pendidikan!" tulis Maudy Ayunda.

Sementara, pemilik nama lengkap Ayunda Faza Maudya itu mengaku hal ini merupakan impian yang dua kali lipat.

Sebab, Maudy Ayunda juga tengah menjalankan jurusan Master of Business Administration.

"Selain bisnis, aku ingin belajar banyak tentang pedagodi dan curriculum design... it truly is my dream combo," ujar Maudy Ayunda.

Untuk diketahui, Maudy Ayunda sedang mengeyam pendidikan di Stanford University setelah sebelumnya sempat galau memutuskan antara dua universitas ternama di dunia, Harvard dan Stanford.

Di sana, Maudy Ayunda mengambil Joint Degree Program (JDP), yang mana kombinasi dua program gelar pascasarjana yang bisa diambil mahasiswa secara bersamaan.

Sebelumnya, Maudy Ayunda berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Oxford University dengan status cumlaude.

