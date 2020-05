Kirana Larasati Ikut Geram, Serukan Agar Akun Youtube Ferdian Paleka Dibekukan

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi prank oleh Youtuber Ferdian Paleka banjir kecaman. Bahkan artis peran Kirana Larasati menyebut apa yang dilakukan Ferdian Paleka dan kawan-kawannya menjijikkan.

Melalui unggahan Insta Story di akun pribadinya @kiranalarasati, artis kelahiran 32 tahun silam itu membagikan tangkapan layar berita mengenai Ferdian Paleka yang menghebohkan warganet.

"Blocked and reported," tulis Kirana, dikutip Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Kirana juga menambahkan opininya di bawah foto yang bernada amarah.

"Speechless. This got me my nerves," tulis Kirana dengan tulisan berwarna merah.

Ibu satu anak itu berpendapat, Ferdian tidak seharusnya melakukan prank yang justru sama sekali tidak membantu keadaan sulit saat ini.

Kirana Larasati Hanafiah yang lebih dikenal dengan Kirana Larasati adalah seorang artis peran asal Indonesia.

Ia telah memulai kariernya di dunia hiburan sejak tahun 2002.

Ia mengawali kariernya dengan membintangi sinetron yang berjudul Satu Bintang (2002), dan dilanjutkan sinetron berjudul Senandung Masa Puber (2003-2004).

Setelah itu ia kerap tampil di sejumlah sinetron di layar kaca. Hingga akhirnya namanya mulai populer ketika ia membintangi sinetron yang berjudul Azizah (2007) yang kala itu tayang di SCTV.