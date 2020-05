Jadwal Tayang The World of The Married di Trans TV Kena Protes Penggemar

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pihak Trans TV akhirnya secara resmi mengumumkan akan menayangkan Drama Korea atau drakor The World of The Married, Selasa (5/5/2020) kemarin.

Namun sayangnya, jadwal tayang The World of The Married yang akan tayang di Trans TV tersebut justru mendapatkan protes dari warganet yang menggemari drakor tersebut.

Sebagaimana melansir Instagram transtv_corp, Rabu (6/5/2020) Trans TV membagikan unggahan berupa video cuplikan drama yang bercerita tentang kehidupan rumah tangga seorang dokter tersebut.

Di saluran Trans TV, The World of the Married akan mulai tayang setiap Senin hingga Jum'at pukul 19.15 mulai 11 Mei nanti.

"#TRANSTV kembali menghadirkan #DrakorTTV yang sudah dinanti-nantikan nih! ⁣

⁣

#DiRumahAja akan semakin seru bersama #TheWorldofTheMarriedTTV ! ⁣

⁣

Ikuti kisah perselingkuhan dalam dunia pernikahan antara Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh mulai minggu depan!⁣

⁣

Senin sampai Jumat⁣

Pukul 19.15 WIB⁣

Pastinya hanya di #TRANSTV," tulis admin Instagram Trans TV.

Namun ada saja protes yang dilayangkan warganet terkait penayangan drakor yang diadaptasi dari serial Doctor Foster tersebut.

dynamarisya12, " kenapa harus di jam tarawih sih (emoji menangis)."

rista2734, "agak malaman lg dong, lg tarawih."

hime_alhimmae, "kenapa nggak sorean aja sih min, kan enak tuh ngabuburit sambil nonton drakor."

rikakaif19, " jangan jam segitu dong, lagi tarawih."